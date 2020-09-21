هيفاء وهبي سجينة في «أسود فاتح»

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كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن بوستر مسلسل «أسود فاتح» على صفحتها الخاصة على فيسبوك. وأعلنت عن بدء عرضه في 27 سبتمبر الحالي. وتجسد هيفاء وهبي شخصية رانيا خطاب وبدت في برومو العمل وهي ترتدي ملابس السجن. وتتعرض البطلة الى الكثير من الغدر والخيانة من أقرب الناس لها بمن فيهم زوجها معتصم النهار، فتفقد الحياة الرغيدة التي كانت تعيشها.

وتتوالى أحداث الخيانة طوال حلقات المسلسل، حيث تتعرض طوال الحلقات لخيانات كثيرة، من جميع الموجودين في محيطها، سواء في حياتها العاطفية أو العملية.

إلا أن الحلقة الأولى تظهر كم الرومانسية والحب بين هيفاء وزوجها الذي يجسد شخصيته معتصم النهار إذ يهديها يختا فى عيد ميلادها، ولكن تتصاعد أحداث المسلسل بعد اكتشافها خيانته لها وتُستكمل بالقبض عليها، بعد اتهامها بجريمة قتل تدخل على إثرها السجن وتقضي فيه فترة قصيرة، وبعد خروجها تكتشف مقتل الكثيرين من أقاربها.

