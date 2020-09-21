صادق بهبهاني: «خلني ساكت».. كوميدي لايت يتناول قضايا حساسة

إضاءات

انتهى المخرج صادق بهبهاني من تصوير الفيلم السينمائي «خلني ساكت» والذي يصنف بانه فيلم كوميدي ساخر ذي نمط الكوميديا السوداء وتتمحور القصة حول شخصية «عيد» الذي يؤديه الفنان عبدالله الخضر ويجسد شخصية المواطن البسيط الذي يعيش بيئة لا تحدث بها اي مشكلة سواء كبيرة او صغيرة فهو يعيش في مجتمع سعيد وايجابي الى ابعد الحدود مما يشعره بالملل من التعايش الروتيني والايجابي دون مشاكل فيبدأ بالبحث عن مشكلة لكسر روتين الحياة السعيدة الى ان تتطور الاحداث معه وهذا ماسيتم رؤيته من خلال مجريات الاحداث التي سوف تتوالى مع الشخصيات التي سيكون عليه مواجهتها.

وفي تصريح للمخرج صادق بهبهاني قال: الفيلم يعتبر استعداداً للفترة القادمة في حال حصل انفراج عن السينما وهو فيلم كوميدي لايت ومن مجريات الفيلم وخطوطها توجد هناك العديد من القضايا الحساسة التي سوف يتم التطرق لها وتم التصوير في العديد من «اللوكيشنات» مع اتخاذ الاحتياطات والاحترازات في ظل انتشار «الكورونا» والالتزام بالاجراءات الصحية والتباعد والتي سببت لنا نوعا ما من الضغط ولكن الامر الايجابي فيها انها لصالح فريق العمل وسيتم عرضه في صالات عرض السينما وسيتم تحديد ذلك في المستقبل.

يذكر ان الفيلم من إنتاج شركة آرتست للانتاج الفني ويشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم الساحة الفنية الكويتية ومنهم احمد الفرج واحمد العونان وشوق وابراهيم الشيخلي وفيصل بو غازي وجمال الشطي وفهد البناي ورابعه اليوسف وخالد السجاري وحسين المهنا ورازي الشطي المذيع عبدالعزيز درويش كما ان هناك مشاركة مميزة من الاعلامية الكبيرة امل عبدالله اما المشرف العام عبدالعزيز بهبهاني ومدير التصوير والإضاءة مشاري الخوالد ومدير ادارة الانتاج علي الهادي ومهندس الصوت احمد الخالدي ومكياج سارة فاضل اما مساعدي المخرج فهما كل من رازي الشطي حسن مطرود ومن تأليف واخراج صادق بهبهاني.

