«حظر تجول» ينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة فيلم «حظر تجول» من تأليف وإخراج أمير رمسيس في دورته الثانية والأربعين التي تقام هذا العام، ليكون بذلك ثاني فيلم مصري ينافس في المسابقة الدولية للمهرجان.

الفيلم بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا.

تدور الأحداث في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للإفصاح عن سبب الجريمة.

ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

هذا الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها «يوم للستات» مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اضافة إلى عرضه في العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان في بيان : «جمهور القاهرة السينمائي يهتم دائما بمشاركة الفيلم المصري في المسابقة الدولية وهو تحد يخوضه فريق البرمجة كل عام للحصول على أفلام تليق بتمثيل السينما المصرية دوليا وقادرة على المنافسة وسط مجموعة مختارة بعناية من أهم أفلام العالم». وكان المهرجان أعلن في وقت سابق من هذا الشهر مشاركة الفيلم الوثائقي «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد في المسابقة الدولية. ونقل الموقع الرسمي للمهرجان عن المخرج أمير رمسيس قوله «مهرجان القاهرة هو أحسن بداية لرحلة الفيلم». وأضاف «فيلم «حظر تجول» صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الحالي».

