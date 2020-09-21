بعض نجوم «السوشيال ميديا» في «كريمو فوبيا»

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تبدأ منصة «شاهد» بعرض المسلسل الكوميدي قصير الحلقات «كريموفوبيا»، من بطولة شادي ألفونس، ومهند الحطاب، إلى عدد من نجوم السوشيال ميديا. تدور فكرة العمل حول طبيب نفسي موهوب في الثلاثينيات، متخصّص بأمراض العصر والألفيّة، وبارع بمعالجة المعضلات النفسية التي يعاني منها جيل الانترنت، ويمتلك القدرة على حلّ أي مشكلة نفسية خلال جلسة علاجية واحدة مع المريض! تدور الأحداث في كل حلقة حول مريض جديد يزور العيادة، ويعاني من مشكلة قد تبدو من الخارج سخيفة وسطحية، غير أن الطبيب ومن خلال علاجه للحالة، يكشف ما يختبئ خلفها من أزمة عميقة ومعضلة حقيقية ومعقدة. أما ضيوف الحلقات فهم كوكبة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، منهم: بن باز(bin-baz)، عمر بركان، علي طاهر، العنود بدر (fozaza)، دينا أقصبي، ليلى عبد الله، صفا سرور، ماكس الضب (Maxofarabia) وآخرون.