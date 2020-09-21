مشاهير وآخر صيحات الموضة في «The Signature»

إضاءات

تعرض منصات شبكة روتانا الالكترونية برنامجا جديدا يعنى بالأزياء وآخر صيحات الموضة في قالب جديد من نوعه ومميز. وهو (The Signature) بالاشتراك مع «شي ان»، ليكون محطة ثابتة لجميع محبي الأزياء ومتتبعي أخبار النجوم ومشاهير السوشيال ميديا بحيث تقدمه المذيعة زينة لؤي على مدى 12 حلقة من البرنامج وتستضيف ضيوفا تستعرض معهم أذواقهم المختلفة في ما يخص تنسيق الملابس، وروتينهم الجمالي وكيفية اعتمادهم لآخر الأنماط في عالم الموضة.

ويتخلل البرنامج الذي يتميزة بروحه الشبابية وايقاعه السريع عدد من الألعاب المسلية والتحديات التي سيخضع لها الضيوف ومنهم الممثلة ديما بياعة، وخبيرة الميك أب هديل العزاوي، والاعلامي نورالدين، ومدونات الموضة روان بن حسين وأصاله كامل وساره المدني وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة في هذا المجال.

