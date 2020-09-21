حسن سراب: «مينون والمنخوليا».. كوميدي ساخر

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أكد المخرج المنتج حسن سراب بأنه انتهى من تصوير الفيلم الكويتي الكوميدي الجديد «مينون والمنخوليا» والذي قام بتصويره منذ يناير من هذا العام وقبيل اندلاع ازمة «كورونا» «كوفيد - 19 المستجد» ورغم انه انجز ثلاثة ارباع الفيلم الا انه عمل على الانصياع للاوامر الرسمية التي تم اتخاذها نتيجة الاجراءات الاحترازية ومن بينها الحظر الشامل ومع عودة الحياة كانت استجابة فريق العمل من الفنانين والفنيين من اجل تكملة تصوير المشاهد المتبقية بين الكويت وبيروت. وقال سراب: اشيد أولا بالدعم الكبير الذي حظينا به من قبل كل الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارات الداخلية والصحة والاعلام وبقية القطاعات الرسمية والخاصة التي سهلت مهمة انجاز هذا العمل الذي نرى به تجربة سينمائية كوميدية تمنح الفرح والتفاؤل وتقدم وجبة كوميدية خفيفة.

وعن فريق العمل قال: من خلال هذا الفيلم يعود الفنان خالد العقروقة، الشهير بـ«ولد الديرة»، الى الشاشة الفضية، الفيلم تقع أحداثه في قالب كوميدي ساخر، ويتناول مجموعة من الموضوعات الاجتماعية وهو من تأليف عادل الزاهد وكما اسلفت من بطولة ولد الديرة الى جانب مجموعة نجوم من الفنانين منهم عبدالامام عبدالله وسمير القلاف ،والفنانة التونسية سراره ، حسن أشرف، جمال حجازي، محمد أشكناني، لولو عبدالله وغيرهم وساعد في الاخراج الفنان بسام دجدل.

وفي ختام تصريحه قال: اجدها مناسبة من اجل الاشادة بجهود الفنانين وتعاونهم الايجابي من اجل انجاز هذا العمل السينمائي الكويتي الجديد والذي نحضر لعرضه في صالات العرض مع بداية المرحلة الخامسة من عودة الحياة بإذن الله كما اشيد بالدعم الذي تقدمة وزارة الاعلام للانتاج الفني بكل قطاعاته ومن بينها الاعمال السينمائية التي بدأت تحتل موقعها على خارطة البرامج الفضائية الكويتية. كما اثمن جهود ودعم شركة السينما الكويتية التي كانت دائما الداعمة والحاضنة الاساسية لصناع السينما في كويتنا الغالية.

