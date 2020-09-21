الرميحي: الظروف الاستثنائية أعادت برمجة «أجيال السينمائي»

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أكدت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام في تصريح لها للجهات الاعلامية بأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل تفشي جائحة كورونا دفعت المؤسسة لاعادة برمجة فعاليات مهرجان أجيال السينمائي، معربة عن أملها في أن يشجع انتقال المهرجان الى هذا الحيز الافتراضي عددا أكبر من المشاركين على الاستفادة من هذا التبادل للثقافة والمعرفة من خلال الأفلام.

وعن أهم الاستعدادات للنسخة الاستثنائية من «أجيال السينمائي» قالت: قدم مهرجان أجيال فرصة للشباب للتعرف على آفاق جديدة من التفاهم الفني والثقافي وهذا العام ليس استثناء على هذا الصعيد فقد فتحت مؤسسة الدوحة للأفلام باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج حكام أجيال المعروف عالميا الذي سينعقد من 11 الى 23 نوفمبر المقبل، أمام عشاق الأفلام الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و25 عاما والراغبين في أن يكونوا جزءا من تجربة ثقافية فريدة يستكشفون فيها عالم السينما المشوق من خلال عروض الأفلام وورش العمل والنقاشات ونتطلع الى التنوع في خلفياتهم الاجتماعية والثقافية لاثراء الحوار.

واضافت ايضا: في ظل هذه التحديات التي نواجهها حاليا والتي فرضت علينا التباعد الاجتماعي يملؤنا الفخر بمجتمع أجيال حول العالم الذي يؤمن بأن الفنون والسينما تهدف لمساندة وإلهام كل منا. ولا شك في أن هذه الفعالية المهمة التي تنظمها مؤسسة الدوحة للأفلام كل عام تحتفي بالمجتمع وبقوة تأثير السينما على الجماهير عبر الأجيال. وتجري الاستعدادات الآن على قدم وساق ويغمرنا الحماس لاستضافة النسخة الثامنة من المهرجان، وهو ما نحتاجه بشكل خاص خلال هذا العام الصعب.

وقالت: يعمل فريقنا بسرعة للتكيف مع الأوضاع الحالية ويواصل مراجعة الخطط لجميع الأنشطة عبر الانترنت ولضمان صحة وسلامة الجميع تسعى مؤسسة الدوحة للأفلام لاعادة برمجة احدى فعالياتها السنوية البارزة في ظل هذه الظروف الاستثنائية من خلال تقديم نسخة معدلة لمواصلة الاحتفال بجوهر مهرجان أجيال وتعزيز التزامنا بتطوير امكانات الشباب سنواصل مراقبة تطورات الأوضاع الصحية العامة عن كثب قبيل شهر نوفمبر لضمان صحة وسلامة الجميع في جميع الأوقات. وفي الوقت الحالي، سنقدم نسخة ستُعقد فيها معظم أنشطة المهرجان عبر الانترنت، ومن ضمنها جوائز أجيال ومع ذلك سنحافظ على امكانية عقد اللقاءات من خلال عروض أفلام مختارة للحكام، وفقا للتدابير الاحترازية المناسبة.

