عقوبات إيران.. واشنطن تفرض وأوروبا ترفض

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا تعلن فيه من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ امس وحذرت من «عواقب» عدم الالتزام بها. في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دوليا اذ سارعت روسيا الى التنديد بالخطوة الاميركية بينما اعتبر حلفاء واشنطن في اوروبا ان قرارها لاقيمة ولا اثر له قانونيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في البيان إن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ محذرا من «عواقب» ما لم تلتزم الدول الأعضاء في الهيئة الدولية بتنفيذها وأعلن بومبيو قائلا «ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية» وأوضح أن العقوبات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا فجر امس. وأضاف بومبيو «إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة» وتعهد بأن يتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق «منتهكي» العقوبات. وتتصرف إدارة ترامب وكأنه أُعيد فرض العقوبات الدولية على طهران فيما يواصل المجتمع الدولي التصرف وكأن شيئا لم يكن. وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة «لاشيء سيحدث» مضيفا أن الوضع «أشبه بالضغط على الزناد من دون انطلاق الرصاصة» لكن قد يتواصل ارتفاع منسوب التوتر في حال نفذت الولايات المتحدة بالفعل تهديدها بفرض عقوبات ثانوية على الجهات التي لا تلتزم بالتدابير الجديدة بحق إيران ويتوقع ان تكون «العواقب» متعلقة بالحرمان من الدخول الى السوق الاميركية. في المقابل قال مندوب فرنسا في الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستبقى ملتزمة بتنفيذ كامل الاتفاق النووي باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدما لاحتواء برنامج إيران النووي مؤكدا أن رفع العقوبات الأممية عن إيران سيستمر وأن إيران ستبقى خاضعة للمحاسبة حتى تفي بالتزاماتها. وجاء في بيان صدر عن الدول الثلاث «تخلت الولايات المتحدة عن مشاركتها في الاتفاق التووي بعد انسحابها منه في 8 مايو 2018 وكنتيجة لذلك فالإخطار الذي وصل من الولايات المتحدة وتم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن غير قادر على إحداث تأثير قانوني» وأضافت الدول الثلاث في بيانها «ومن هنا فإن أي قرار أو تصرف يُتخذ بناء على هذا الإجراء أو نتيجته المحتملة سيكون عاجزا عن ترك أثر قانوني» على حد تعبيرها. بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بيان له نقلته وكالة «سبوتنيك» أنه «ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران»، معزيا السبب لـ»إنهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووي». ودعا بوريل «الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد التوترات».

