غوتيريش: لا أستطيع فعل شيء

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، نظرا لما وصفه وجود «شك» في المسألة. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال الشهر الماضي، إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وتمنع هذه العقوبات أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران المقرر في 18 أكتوبر.

لكن غوتيريش قال في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي «يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية... قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)...لا يزال ساري المفعول». وتابع «لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود».

