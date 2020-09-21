موسكو: أداء مسرحي لدولة تُهين نفسها

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات : اكدت روسيا أن جهود الحفاظ على الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامج الأخيرة النووي لاتزال مستمرة داعية الولايات المتحدة لعدم التحدث باسم مجلس الأمن بعد بيانها بشأن استمرار العقوبات الأممية على إيران.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، امس عقب إعلان الولايات المتحدة استمرار العقوبات الأممية على إيران، «الولايات المتحدة مستمرة في تضليل المجتمع الدولي عبر التكهن باتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات ما لإعادة تفعيل قراراته حول العقوبات على إيران، والتي ألغيت بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015». وأوضح البيان أن «الحقيقة هي أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يعيد العقوبات السابقة على إيران، وكل ما تفعله واشنطن لا يتعدى كونه أداء مسرحيا لجعل سياسة مجلس الأمن تابعة لسياستها القائمة على ممارسة أقصى الضغوط على إيران، وتحويل تلك الهيئة ذات القرار لأداة طوع يديها».

ودعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة لـ «التحلي بالشجاعة الكافية لمواجهة الحقيقة ووقف التحدث باسم مجلس الأمن الدولي». وأكدت أن القرار 2231 «لا يزال ساريا بكافة بنوده، وينبغي لذلك تنفيذه بالوضع المتفق عليه في البداية».

وقال ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة إنه من المؤلم رؤية دولة عظيمة «تهين نفسها على هذا النحو وتعارض بعناد» أعضاء آخرين في مجلس الأمن.

