طهران: زمن قُطاع الطرق انتهى وردنا سيكون حاسماً

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده امس أن رسالة طهران إلى واشنطن واضحة واضاف «عودوا إلى قرارات المجتمع الدولي»، وذك رداً على إعلان الولايات المتحدة فرضها عقوبات الأمم المتحدة بشكلٍ أحادي على إيران.

وأضاف المتحدث الإيراني في بيان أن «زمن قطاع الطرق انتهى وردنا سيكون حاسماً». وقال إن «الولايات المتحدة معزولة جداً في قراراتها الأخيرة وهذا يعكس ضعفها» واعتبر المتحدث الإيراني أن «أول ضحية لسياسات ترامب وشركائه الدوليين هي الولايات المتحدة نفسها».

ودعت طهران دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة تحركات الولايات المتحدة وقال خطيب زاده «نتوقع من المجتمع الدولي وجميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحركات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض والتحدث بصوت واحد» وتابع «يقول العالم بأسره إن شيئا لم يتغير» مضيفا أن العقوبات مطبقة في «عالم» وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «الخيالي» فحسب.

من جهته قلل مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي مجيد تخت روانجي من تأثير الإجراء الأميركي لإعادة فرض العقوبات على بلاده خاصة وأن المهلة التي حددتها واشنطن انتهت من دون أن يحدث شيء. وفي رسالة وجهها روانجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضح أن هذا الإجراء غير قانوني ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن «الوهم والحلم الأميركيين لن يتحققا». بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «صمود الشعب الإيراني وتحمله الضغوط الأميركية، كان سبب هزيمة أميركا في مجلس الأمن»، مضيفاً أن «الترويكا الأوروبية لم تستطع التصدي للبلطجة الأميركية، وهذا يقلل من شأن أوروبا».

الى ذلك هدَد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بحرق واحتلال المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة، وهو ثاني تهديد يطلقه خلال يوم واحد.

وقال سلامي، في تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «اسنا» انه «إذا أراد الأميركيون محاربتنا فعليهم أن يكونوا في المنطقة ولا يمكنهم محاربتنا خارجها فعندما يتمركزون في المنطقة فهم تحت أنظارنا ونحن قادرون على حرق واحتلال كل مصالحهم وقواعدهم في المنطقة».

وأضاف سلامي «يمكننا أن نكتسح المنطقة»، مُعتبرًا أن مؤشرات الاقتصاد الأميركي «ليست كافية لإدارة حرب جديدة» وأن المجتمع الأميركي ليس لديه القدرة على قبول خسائر جديدة لأن الحرب مع إيران «ستكون مختلفة»، على حد قوله.

