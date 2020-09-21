ترامب يطلق معركة المحكمة العليا قبل الانتخابات

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واشنطن- الوكالات: تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي «قريبا جدا» في تعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ، عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت الجمعة، مرجّحا اختيار امرأة للمنصب.

وقال للصحافيين في واشنطن «قريبا جدا سنسمي مرشّحا»، مضيفا «على الأرجح» سيقع الاختيار على امرأة. وتوفيت غينسبورغ عن عمر ناهز 87 عاما بعد معركة مع سرطان البنكرياس.

ويشكل شغور منصبها فرصة للرئيس لقلب الأرجحية في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء، والتي تميل تاريخيا إلى اليمين، نحو غالبية محافظة بواقع 6-3.

وأكد ترامب للصحافيين «الالتزام بآلية» تعيين خلف للقاضية الراحلة مشددا على أن التعيين سيجري «سريعا». وتأتي وفاة غينسبورغ قبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر وهي تمنح الجمهوريين فرصة تثبيت غالبية محافظة في المحكمة.

وبعد وفاة غينسبورغ لم تعد المحكمة تضم سوى امرأتين هما إيلينا كاغان وصونيا سوتومايور، وهما قاضيتان تقدّميتان عيّنهما الرئيس السابق باراك أوباما.

ورجّح ترامب للصحافيين اختيار امرأة لخلافة غينسبورغ، وقال «إن سألني أحدهم الآن، سأقول ستكون امرأة في المقام الأول، نعم، أعتقد أن اختيار امرأة سيكون بالتأكيد مناسبا».

وقبل 45 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجّه الرئيس السابق باراك أوباما والمرشح الديموقراطي جو بايدن تحذيرا لترامب.

وقال بايدن في تصريح صحافي «يجب على الناخبين اختيار الرئيس، وعلى الرئيس اختيار قاض لينظر فيه مجلس الشيوخ». بدوره، دعا اوباما خلفه إلى الامتناع عن ذلك في الوقت الذي بدأت فيه «عمليات اقتراع» بالانتخابات الرئاسية المرتقبة.

من جهتها قالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إن على مجلس الشيوخ ألا يملأ المقعد الشاغر بالمحكمة العليا إلا بعد الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الفائز بالرئاسة هو من يحق له اختيار المرشح لهذا المقعد.

وأضافت كولينز التي تواجه معركة شرسة في ولاية مين للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الشيوخ في بيان «لصالح الشعب الأميركي الذي سيختار إما إعادة انتخاب الرئيس أو انتخاب رئيس جديد، ينبغي أن يكون قرار تعيين شخص في منصب مدى الحياة في يد الرئيس الذي سيُنتخب».

لكن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعلن أنه سيجري عملية تصويت بالرغم من أنه رفض عام 2016 تنظيم جلسة استماع إلى قاض اختاره باراك أوباما لهذا المنصب بحجة أنه كان عاما انتخابيا.

