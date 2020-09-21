إحباط إرسال «طرد سام» موجه إلى الرئيس الأميركي

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف اثنان من مسؤولي سلطات إنفاذ القانون الاميركية إنه تم اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأنه تم تأكيد احتوائه على مادة «الريسين» شديدة السُمية.

وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين السامة في الطرد. ويتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج المكان قبل وصولها إلى البيت الأبيض.

وأشار مسؤول في سلطات إنفاذ القانون إن المحققين يبحثون في احتمال أن تكون حزمة الريسين المُرسلة إلى ترامب قد جاءت من كندا.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» في العاصمة واشنطن في بيان «يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا من الخدمة السرية الأميركية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مشبوهة وردت في مرفق بريد حكومي أميركي».

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ذلك يأتي في وقت «لا يوجد تهديد معروف للسلامة العامة».

و»الريسين»مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض. وفي حالة تناول مادة «الريسين» فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.

