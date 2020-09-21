العراق: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف «الأربعينية»

عربيات ودوليات

أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقية في بيان عن اعتقال قيادي بتنظيم «داعش» كان يخطط لتنفيذ هجمات ارهابية خلال زيارة اربعينية الامام الحسين في العراق.

وقال البيان ان عناصر جهاز الأمن الوطني العراقي نفذوا عملية نوعية بناء على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة، اسفرت عن تحديد مكان الارهابي في احد احياء بغداد.

وقام عناصر من دائرة امن بغداد بنصب كمين اسفر عن القاء القبض على احد قادة ما يسمى «ولاية العراق، قاطع الجنوب» فور عودته من الشمال، لاستلام منصب عسكري في «داعش».

وأضاف البيان ان القيادي «الداعشي» اعترف بالتخطيط لعملية ارهابية كانت ستستهدف المواطنين العراقيين في زيارة الأربعين بالاضافة الى اعترافه بقيادة معارك ضد الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك.

الى ذلك اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رفض العراق استقبال الزائرين من اي دولة بالعالم مع اعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب. وأكدت اللجنة «عدم استقبال الزائرين من اي دولة بالعالم واعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب مع الالتزام بالوقاية والتباعد الاجتماعي» مشيرة الى «ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء20% من اول لقاح مضمون معتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية». واكدت ان «العراق قرر المضي بالشراكة مع الصين والامارات، بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه». وافادت مصادر سياسية وامنية لـ «النهار» ان «السلطات العراقية ترفض استقبال زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذه السنة خوفاً من زيادة اعداد المصابين بفيروس «كورونا» وتفشيه في البلاد»، مؤكدة ان «هناك ضغوطات سياسية وأخرى شعبية تطالب بفتح المنافذ والمطارات لاستقبال الزائرين». واكدت المصادر ان «هذه السنة مختلفة تماماً عن باقي السنوات الماضية، خاصة في ظل انتشار جائحة «كورونا» وعدم وجود لقاح فعال حتى الان، وان حجم الضغوطات على القوات الامنية المتواجدين في بعض المنافذ الحدودية كبير جداً خاصة مع توافد اعداد من الزائرين الراغبين باحياء مراسيم الزيارة الاربعينية لهذا العام في تلك المنافذ»، مشيراً الى العمل على «اقتصار الزيارة على من هم في داخل البلد».

