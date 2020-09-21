الحجرف بحث في الدوحة تطورات مسيرة «الخليجي»

عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، امس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. نايف الحجرف، الذي يزور قطر حاليا تطورات الأوضاع الخليجية والاقليمية والدولية.

وقالت وكالة الانباء القطرية « قنا» على «تويتر» إن الاجتماع بين الحجرف والشيخ محمد بن عبد الرحمن تضمن «تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

واضافت الوكالة أن وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري، اجتمع مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق الذي يزور الدوحة، مشيرة الى انه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الشأن الخليجي المشترك على الصعيد التجاري والصناعي.

بدورها قالت وزارة التجارة القطرية في حسابها على «تويتر» إن الحجرف والكواري ناقشا ايضا الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات انتشار فيروس «كورونا». كما تم استعراض التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول الخليج في إطار الحد من تفشي وانتشار الوباء.

