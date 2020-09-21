استنفار أمني في ذي قار بعد اختطاف ناشط

عربيات ودوليات

فرضت القوات الأمنية العراقية في محافظة ذي قار (جنوب) حصارا على قضاء سيد دخيل (شرقي الناصرية) بهدف تحرير الناشط سجاد العراقي المختطف منذ السبت حيث يعتقد ان خاطفيه يخفونه هناك. يأتي ذلك بعد ان هدد متظاهرو ساحة الحبوبي (مركز الاحتجاجات في المحافظة) باغلاق منافذ المحافظة ومؤسساتها بشكل كامل حتى تحرير الناشط والكشف عن مختطفيه.

وشهدت مدينة الناصرية تصعيدا من قبل المتظاهرين الرافضين لعملية الاختطاف، وعمدوا بعد منتصف الليل الى اغلاق جسور النصر والزيتون والحضارات، وأضرموا النيران فيها، مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن الجهة التي اختطفت وأصابت اثنين من الناشطين.

وأعلنت قيادة شرطة ذي قار تحديد موقع الناشط المختطف بعد اقتياده الى جهة مجهولة على يد مسلحين يستقلون مركبتين ذات دفع رباعي، بعد اصابة ناشط آخر كان برفقة العراقي. وسبق ان شهدت ساحات الاعتصام في البلاد هجمات متكررة من قبل جهات مجهولة، فضلا عن عمليات اغتيال وخطف طالت ناشطين وقادة في الحراك الشعبي الرافض للطبقة السياسية الحاكمة، والمطالبين بالاصلاح الشامل والقضاء على الفساد في البلاد.

وأكد مصدر عسكري ان مسلحين مجهولين هاجموا ناشطين في الاحتجاجات في مدينة الناصرية واختطفوا العراقي في حين اصيب ناشط آخر كان يرافقه بجروح اثر اطلاق المسلحين النار عليه وأشار المصدر الى ان استنفارا امنيا واسعا بدأ في الناصرية لتعقب المسلحين.

ونهاية اغسطس الماضي، اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التوصل الى خيوط في قضية اغتيال المتظاهرين والنشطاء المشاركين في الاحتجاجات.

