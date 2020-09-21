تقرير أممي يرصد «جرائم تركيا» في سورية: اغتصاب ونهب وتطهير عرقي

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: فيما تتواصل انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي بحق المدنيين في سورية، رصد تقرير اممي انتهاكات وصفت بـ«الجسيمة» في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها بشمال وشمال غرب وشمال شرق سورية. وأوضح تقرير نصف سنوي لمجلس حقوق الانسان التابع للأم المتحدة، ان «في هذا العام تحديداً، اتضح جلياً الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع حقوق الانسان»، في اشارة الى انتشار العنف والأنشطة الاجرامية منذ دخول انقرة الى عفرين، جرابلس، ادلب، وتل ابيض، اي من ثلاث سنوات.

ووثق التقرير زيادة في اعمال القتل، الاختطاف، النقل غير الطوعي للناس، الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والاجلاء القسري. وأشار الى ان «الانتهاكات كانت موجهة ضد النساء والأطفال، وتستهدف في المقام الأول الأقليات مثل الأيزيديين والأكراد والمسيحيين، وكثير منهم تعرض للتطهير العرقي في هذه المناطق». كما يفصل التقرير كيف ان المتطرفين السوريين المدعومين من تركيا «أجبروا المعتقلين الذكور على مشاهدة اغتصاب قاصر، وذلك في منطقة عفرين»، بالاضافة الى اجبار «أكثر من 150 الف كردي على الفرار»، مساهمة في تغيير ديموغرافي مماثل لعملية التطهير العرقي التي حدثت في البلقان في التسعينيات.

وذكر مجلس حقوق الانسان، في بيان، ان «الضحايا يشملون اناساً يُعتقد بولائهم لجماعات معارضة او بانتقادهم لأعمال الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، ومن الضحايا ايضا اغنياء قادرون على دفع مطالب الفدية»، بحسب ما نشره موقع «أخبار الأمم المتحدة». كما وثق المكتب مقتل 116 مدنياً واصابة اكثر من 460 شخصاً، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير حتى الرابع عشر من سبتمبر، نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب واستخدام مجهولين لعبوات ناسفة. من جهتها، اعتبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ميشيل باشيليت، ان «التجاهل الصارخ لحماية المدنيين يتناقض مع قانون حقوق الانسان والالتزامات وفق القانون الانساني الدولي الذي يتعين ان تحترمه كل الأطراف». كما دعت السلطات التركية الى «احترام القانون الدولي وضمان انهاء الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا»، مذكرةً كل اطراف الصراع في سورية بأن «حماية حياة المدنيين تظل اولوية قصوى في جميع الظروف».

