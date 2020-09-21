لبنان: الأزمة الحكومية تفجِّر تراشق اتهامات بين رجال الدين

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: تراشق رجلا دين كبيران في لبنان امس الانتقادات على خلفية التعثر في تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى اديب حيث انتقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حزب الله وحركة «أمل» متسائلا «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف الحكومة؟». ليرد المفتي الجعفري احمد قبلان قائلا ان الحكومة ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على احد.

يأتي ذلك، بينما اعلنت «أمل» وحزب الله، تمسكهما بتسمية وزرائهما بالحكومة، وبوزارة المال.

وتساءل البطريرك الراعي «بأي صفة تعطل طائفة تأليف الحكومة حتى الوصول الى مبتغاها، وهي بذلك تسبب شللا سياسياً؟ اي علم دستوري يجيز احتكار حقيبة وزارية؟» مشددا على «أننا نرفض التخصيص والاحتكار رفضا دستوريا لا طائفياً».

وتوجه الراعي الى رئيس الحكومة المكلف، مصطفى اديب، بالقول «ألف.. ودع اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها وأنت لست وحدك، بل نحن لسنا مستعدين لنقبل بتنازلات على حساب الخصوصية اللبنانية والديموقراطية، ولسنا مستعدين لأن نبحث بتعديل النظام قبل ان تدخل كل المكونات تحت كنف الشرعية، ولا تعديل للدولة في ظل الدويلات».

في المقابل اكد المفتي الجعفري ?الشيخ احمد قبلان? «أن ?الحكومة? ليست ملكاً لشخص والبلد ليس حكراً على احد، والنظام السياسي حتماً فاشل، والتطوير حتماً ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي اسس لها من مضى بصيغته الطائفية، والتي ما زلتم مصرين عليها «. وتبع «ما دامت الحصص على الطائفة? فاننا نحكم بيننا وبينكم مبدأ «المعاملة بالمثل»، ولن نقبل الغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا اميركية وجزرة فرنسية». وخاطب رئيس الوزراء المكلف قائلا «لا تلعبوا بالتوازنات، ولا تزيدوا ازمات هذا البلد لهيباً».

