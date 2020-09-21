مستوطنون يجرفون أراضي زراعية بالضفة ويقتلعون 200 شجرة

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رام الله - الوكالات: اقتلع مستوطنون يهود تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي، 200 شجرة في منطقتي خِلة عليان وحسان في البلدة. حسبما قالت مصادر محلية في بلدة بِديا بالضفة الغربية. وقال المزارع داود عبدالرحمن سلامة ان التجريف حدث خلال يومين وجرى تعداد الأشجار التي وصل عددها لـ 200، من بينها اشجار الزيتون وغراسها. بينما افاد المزارع محمد عبدالرحيم سليم ان المستوطنين اقتلعوا اشجار الزيتون والتين والعنب، وأزالوا السلاسل الحجرية، وهدموا غرفاً زراعية، وألحقوا اضراراً كبيرة بالمنطقة بهدف طرد المزارعين منها.

وذكر الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي انه كان قد صدر قرار باستعادة اكثر من 100 قطعة ارض من خلة حسان لصالح المزارعين الفلسطينيين، وأوضح «كان آخر تلك القرارات قبل حوالي شهر باستعادة مساحة 17 دونماً من الأراضي». وأشار الى ان الشركات الاسرائيلية قامت بتزوير 1300 دونم وأكثر من 142 قطعة ارض من عقود البيع في المنطقة بحسب توثيق هيئة مقاومة الجدار.

من جهته قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان المستوطنين وجيش الاحتلال اقتلعوا منذ بداية العام الحالي نحو 6500 شجرة زيتون ولوزيات في مناطق مختلفة من الضفة.

