مصر: موسم الفيضان مستمر لثلاثة أشهر.. والسيول تقترب

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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، ان موسم الفيضان بدأ في اغسطس الماضي ويستمر لثلاثة اشهر، مشيرا الى ان موسم السيول اوشك على البدء. وأضاف السباعي في تصريحات لقناة «dmc»، مساء السبت، ان الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل الى مصر وتتراكم امام السد العالي بشكل يومي، مشيرا الى ان وزير الري، محمد عبدالعاطي، موجود في اسوان، لتفقد المنشآت المائية الخاصة بالسد العالي.

وأشار الى ان موسم السيول بصدد ان يبدأ ما بين فترة الخريف والشتاء، لافتا الى ان الوزارة تتابع كل مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال اي كمية من المياه، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة. وكانت لجنة تنظيم ايراد النهر المصرية قد استعرضت في اجتماعها برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، موقف فيضان النيل، واجراءات رصد وتحليل وتقييم حالته، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022. وبحسب بيان وزارة الري، من المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر.

وأظهرت المؤشرات الأولية للفيضان انه اعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال اغسطس وسبتمبر حتى الآن اعلى من نظيره في العام الماضي.

