اعتماد أول سفير سوداني لدى واشنطن منذ 23 عاماً

عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: قدم السفير السوداني الجديد لدى الولايات المتحدة، نور الدين ساتي، اوراق الاعتماد الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بعد انقطاع دام 23 عاما. وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» ان ساتي قدم اوراق الاعتماد الى ترامب سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة، خلال مراسم اقيمت في البيت الأبيض. وأفادت الوكالة بأن الرئيس الأميركي اعرب عن «سعادته وامتنانه» لهذا التعيين و«تطلع لبداية مزدهرة في العلاقات الثنائية بين البلدين». في المقابل اعرب ساتي عن تفاؤله ازاء الفترة القادمة في العلاقات بين الدولتين وسعيه الى تعزيز التعاون بين واشنطن والخرطوم في كافة المجالات، لاسيما الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين البلدين.