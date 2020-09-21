سقوط أول لمان يونايتد وانتصار عريض لتوتنهام

دوليه

قاد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون فريقه توتنهام إلى الفوز على ساوثمبتون 5-2 أمس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي الممتاز. وسجل سون رباعية (45، 47، 64، 73)، وهاري كين (82)، فيما سجل لساوثمبتون داني انغز (32 و 89 من ركلة جزاء).

وحقق فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فوزه الأول? في البطولة بعد هزيمته في المرحلة الأولى أمام إيفرتون 0-1.

من جانب اخر مني مان يونايتد بخسارة فادحة على ارضه امام كريستال بالاس 1-3 في مستهل مشواره في البطولة اول من امس، في حين حقق كل من ايفرتون وارسنال فوزه الثاني تواليا.

وكانت رابطة الدوري منحت مان يونايتد وجاره مانشستر سيتي راحة اسبوعا اضافيا بعد مشاركتهما القارية، فلم يخوضا مباراتيهما في الجولة الاولى الاسبوع الماضي.

بيد ان مان يونايتد الذي تعرض مجلس ادارته بقيادة اد وودوارد لانتقادات كبيرة من الصحف المحلية وانصار النادي لعدم اجراء اي صفقة رنانة باستثناء حصوله على خدمات لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، ظهر بصورة متواضعة في مواجهة فريق منظم دفاعيا، في حين ارتبك دفاعه لا سيما السويدي فيكتور ليندلوف اخطاء فادحة ادت الى دخول مرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا ثلاثة اهداف. ولم تمض 7 دقائق حتى تمكن كريستال بالاس من التقدم بهدف لاندي تاوزند اثر تمريرة عرضية تابعها بيمناه داخل الشباك من مسافة قريبة.

وحاول مان يونايتد تدارك الموقف لكن التواصل بين خطوطه كان مشتتا وغابت النجاعة الهجومية للثنائي الفرنسي انطوني مارسيال والجناح ماركوس راشفورد بسبب التنظيم الدفاعي لبالاس فلم يسجلا اي خطورة على مدى الشوط الاول.

وضغط مان يونايتد في الشوط الثاني لكن من دون فعالية الى ان احتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس اثر لمسة يد لليندلوف داخل المنطقة انبرى لها الغاني جوردان ايوو لكن دي خيا تصدى لمحاولته ببراعة (72)، لكن الحكم امر باعادة الركلة بعد الاحتكام الى تقنية الفيديو لان الحارس الاسباني تحرك بقدميه عن خط المرمى قبل تسديد الركلة، فناب العاجي ويلفريد زاها لاعب مان يونايتد السابق عن جوردان وسددها في سقف الشباك معززا تقدم فريقه (74).

ولاح الامل لمان يونايتد بادراكه التعادل عندما قلص البديل فان دي بيك الفارق بتسجيله هدف الشرف لاصحاب الارض بتسديدة من زاوية ضيقة (80)، لكن ليندلوف ارتكب خطأ جديدا عندما فشل في تشتيت احدى الكرات فتهيأت امام زاها الذي سددها ماكرة خادعا دي خيا (85). وأكرم ايفرتون وفادة ضيفه وست بروميتش المنقوص عدديا بفوزه عليه بنتيجة 5-2. وهو الفوز الثاني تواليا لايفرتون بقيادة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي في مرحلتين بعد فوزه في الاولى على مضيفه توتنهام 1-0 بفضل كالفيرت-لوين، ليتصدر الدوري موقتا برصيد ست نقاط بانتظار اقامة باقي مباريات هذه المرحلة.

وسجل وست بروميتش هدفه الاول من مجهود فردي من المهاجم ابن الـ 22 عاما دينغانا المنطلق من منطقة فريقه فتوغل منفردا واستفاد من هشاشة دفاع ايفرتون ليسدد كرة من خارج المنطقة باغتت الحارس جوردان بيكفورد في زاوية صعبة (10). وعادل صاحب الارض اثر تمريرة عرضية من الايرلندي سياموس كوليمان وارتقاء من البرازيلي ريشارليسون لتصطدم الكرة برأس أحد مدافعي وست بروميتش وتتجه نحو كالفيرت-لوين الذي تابعها بكعب قدمه في الشباك (33)، ليحتكم حكم المباراة الى تقنية الفيديو «في آيه آر» لتأكيد الهدف بعد اشارة حكم التماس الى حالة التسلل.

وقبل نهاية الشوط الاول بلحظات سجل خاميس رودريغيز هدف الاسبقية لايفرتون من تسديدة في زاوية بعيدة (45)، مفتتحا رصيده التهديفي في مباراته الثانية. وزادت محن وست بروميتش بعدما طرد الحكم غيبس بالبطاقة الحمراء بعد ضربه رودريغيز على وجهه، كردة فعل على دفعة خفيفة من الاخير في الدقيقة 45، ليعود الحكم ويطرد مدربه الكرواتي سلافين بيليتش بعد مشادة كلامية بينهما فور انتهاء الشوط الاول. واستهل الضيف الشوط الثاني بقوة، فنجح في تعديل الكفة والعودة الى أجواء اللقاء بتسديدة من ركلة حرة من بيريرا استقرت في زاوية صعبة على بيكفورد (48).

واستفاد ايفرتون لزيادة غلته من ركلة ثابتة ومن دربكة داخل المنطقة ورأسية لريشارليسون صدها الحارس سام جونستون، وتابعها كين في الشباك (54)، ليضيف كالفيرت-لوين الهدفين الرابع بعدما انقضى ارضا على تمريرة عرضية من ريشارليسون وحولها الى الشباك (62)، والخامس برأسية بعد تمريرة من رودريغيز (66).

في المقابل، واصل ليدز يونايتد العائد الى الدرجة الممتازة بعد غياب 16 عاما بدايته المجنونة بين الكبار، فبعد سقوطه المثير امام ليفربول حامل اللقب 3-4 الاسبوع الماضي، فاز بالنتيجة ذاتها على فولهام العائد بدوره الى اندية النخبة. وعلى ملعب الامارات، عانى ارسنال الامرين لتخطي جاره وست هام 2-1.وتقدم ارسنال بهدف لمهاجمه الفرنسي السكندر لاكازيت الذي تلقى كرة متقنة من الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ تابعها داخل الشباك (25). وبات لاكازيت رابع لاعب فرنسي يسجل 50 هدفا لارسنال بعد الاسطورة تييري هنري (228) واوليفييه جيرو (105) وروبير بيريس (84). بيد ان وست هام نجح في ادراك التعادل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول بواسطة ميكايل انطونيو الذي تابع كرة عرضية من مسافة قريبة داخل شباك الحارس الالماني بيرند لينو. وكان وست هام الطرف الافضل في الشوط الثاني لكنه لم يحسن استغلال الفرص التي سنحت له ليدفع الثمن قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عندما سجل البديل ادوارد نكيتيا هدف الفوز اثر تمريرة متقنة من الاسباني داني سيبايوس.

