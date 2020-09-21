بداية قوية لدورتموند

دوليه

ضرب بوروسيا دورتموند الوصيف بقوة بحسمه الدربي القمة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة، ودشن شتوتغارت عودته الى دوري الاضواء بخسارة أمام ضيفه فرايبورغ 2-3، فيما قسا هرتا برلين على مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 4-1 اول من أمس في المرحلة الاولى من الدوري الألماني.

في المباراة الاولى على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» وأمام 10 الاف متفرج للمرة الاولى منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كشر بوروسيا دورتموند عن أنيابه مبكرا عندما أكرم وفادة ضيفه وجاره بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة كان أبطالها نجومه الواعدون النروجي ارلينغ هالاند (20 عاما) مسجل ثنائية (54 من ركلة جزاء و77)، والأميركي جيوفاني رينا (17 عاما) مفتتح التسجيل (35) وصائد ركلة الجزاء، والانكليزي جود بيلينغهام (17 عاما) صانع الهدف الأول، ومواطنه جايدون سانشو (20 عاما) صانع الهدف الثالث.

وبعدما وجه بايرن ميونيخ حامل اللقب رسالة شديدة اللهجة الى منافسيه بينه بوروسيا دورتموند ولايبزيغ ومونشنغلادباخ، الوصيف والثالث والرابع الموسم الماضي على التوالي، عندما ألحق خسارة تاريخية بضيفه شالكه 8-0 الجمعة في افتتاح المرحلة، لم يتأخر رجال المدرب السويسري لوسيان فافر في التأكيد على استعدادهم التام للمنافسة على اللقب. وأكد دورتموند عقدته لجاره مونشنغلادباخ حيث تغلب عليه للمرة الحادية عشرة على التوالي في الدوري والثانية عشرة تواليا في مختلف المسابقات، حيث يعود الفوز الأخير لمونشنغلادباخ على دروتموند الى 11 أبريل 2015 (3-1). ومنح رينا التقدم لبوروسيا دورتموند عندما استغل تمريرة من بيلينغهام داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل المرمى (35). وحصل رينا على ركلة جزاء اثر عرقلته من المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني داخل المنطقة لم يحتسبها الحكم فيليكس بريخ في الوهلة الاولى قبل أن يتأكد منها بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو «في آيه آر» فانبرى لها هالاند، بعدما تركها له سانشو، بنجاح على يمين الحارس السويسري يان سومر معززا تقدم فريقه ومفتتحا غلته التهديفية هذا الموسم (54).

وعزز هالاند تقدم بوروسيا دورتموند بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما انطلق سانشو بهجمة مرتدة من مشارف منطقة جزاء فريقه اثر ركلة ركنية للضيوف وهيأها للنروجي خلف الدفاع داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه داخل المرمى (77). وكان هالاند سجل 16 هدفا في 18 مباراة مع بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات الموسم الماضي منذ انضمامه الى صفوفه قادما من سالزبورغ النمسوي في يناير 2020.

