سلتا فيغو هزم فالنسيا

دوليه

أحرز المخضرم اياغو أسباس هدفين بواقع هدف في كل شوط ليمنح فريقه سلتا فيغو الفوز 2-1 على ضيفه فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الاسباني أول من أمس.

وجاء الهدف الأول للمهاجم البالغ عمره 33 عاما عندما كسر مصيدة التسلل ليقابل تمريرة من نوليتو ويراوغ خاومي دومينيك حارس فالنسيا ويهز الشباك في الدقيقة 13، وتم الغاء الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يتم احتسابه بعد الاستعانة بحكم الفيديو.

وأدرك مهاجم سلتا السابق ماكسي غوميز التعادل للضيوف في بداية الشوط الثاني بضربة رأس قوية لكن القائد أسباس أعاد التقدم لفريقه سريعا بتسديدة قوية من ركلة حرة. وفي وقت سابق، حقق المدرب أوناي ايمري انتصاره الأول مع فياريال بعدما قلب فريقه تأخره الى فوز 2-1 على ضيفه ايبار.وبعد تعادل مخيب مع هويسكا الوافد الجديد في الأسبوع الماضي تأخر فياريال أمام منافسه المتواضع عندما هز كيكي غارسيا الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.وأجرى ايمري تغييرين بعدها بوقت قصير وأتى ذلك ثماره عندما أدرك جيرار مورينو التعادل في الدقيقة 63 قبل أن يمرر كرة الى باكو ألكاسير الذي راوغ الحارس ووضعها في المرمى من زاوية صعبة في الدقيقة 71.

وأهدر بيرفيس ايستبيانان فرصة تعزيز النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه أطاح بالكرة المرتدة من الحارس فوق المرمى الخالي وصمد فياريال في الدقائق الأخيرة ليحقق الانتصار.وفي مباراة أخرى فاز خيتافي 1-0 على أوساسونا بفضل هدف خايمي ماتا في الشوط الثاني في أول مباراة للفريق بعد غيابه عن الجولة الأولى.

