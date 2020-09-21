سان جرمان تغلب على نيس

دوليه

تغلب باريس سان جرمان على نيس 3-0 أمس ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. سجل للفريق الباريسي نجمه كيليان مبابي (38 من ركلة جزاء)، والارجنتيني انحيل دي ماريا (45)، والبرازيلي ماركينيوس (66). ورفع سان جرمان رصيده إلى 6 نقاط محققاً انتصاره الثاني في البطولة مقابل هزيمتين.

وكان رين قلب الطاولة على ضيفه موناكو عندما حول تخلفه الى فوز 2-1، فيما واصل لنس العائد حديثا الى دوري الاضواء انطلاقته القوية بفوزه الثمين على ضيفه بوردو 2-1 أول من أمس. وكان موناكو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التونسي الاصل وسام بن يدر (28)، لكن رين انتفض في الشوط الثاني وتحديدا الدقائق العشر الاخيرة التي سجل خلالها هدفين قلبا بهما الطاولة على فريق الامارة عبر ستيفن نزونزي (81) وأدريان تروفير (90+1). وهو الفوز الثالث على التوالي لرين بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليل 1-1 في المرحلة الاولى، فرفع رصيده الى 10 نقاط منتزعا المركز الاول مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام سانت اتيان ولنس الذي حقق فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه بوردو 2-1. ومني موناكو بخسارته الاولى هذا الموسم بعد تعادل وانتصارين فتراجع الى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط. وكان لنس في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين للكاميروني انياسيوس غاناغو (47) والكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (59 من ركلة جزاء)، لكن الضيوف فرضوا الاثارة في الدقائق الاخيرة بعدما قلصوا الفارق عبر النيجيري صامويل كالو.

