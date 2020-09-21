بيل وريغالون إلى توتنهام رسمياً

دوليه

أعلن توتنهام الانكليزي أول من أمس عن صفقة مزدوجة من ريال مدريد الاسباني تتمثل بالتعاقد مع جناحه السابق الويلزي غاريث بيل على سبيل الاعارة ومع الظهير الايسر الاسباني سيرخيو ريغيلون لمدة خمس سنوات. ولم يخض بيل في صفوف ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدوري في يونيو الماضي وسيعود الى ناديه السابق الذي دافع عن الوانه من 2007 إلى 2013 قبل الانتقال الى العاصمة الاسبانية مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا أربع مرات (2014 و2016 و2017 و2018) ومثلها مونديال الأندية (2014 و2016 و2017 و2018) والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات (2014 و2016 و2017). وبطولة اسبانيا مرتين (2017 و2020) وكأس اسبانيا مرة واحدة (2014) والكأس السوبر الاسبانية مرة واحدة (2017). اما ريغيلون فلعب على سبيل الاعارة من ريال مدريد في صفوف اشبيلية وساهم باحرازه الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وقد وقع عقدا حتى 2025 مقابل 35 مليون يورو.