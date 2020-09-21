loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بيل وريغالون إلى توتنهام رسمياً


أعلن توتنهام الانكليزي أول من أمس عن صفقة مزدوجة من ريال مدريد الاسباني تتمثل بالتعاقد مع جناحه السابق الويلزي غاريث بيل على سبيل الاعارة ومع الظهير الايسر الاسباني سيرخيو ريغيلون لمدة خمس سنوات. ولم يخض بيل في صفوف ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدوري في يونيو الماضي وسيعود الى ناديه السابق الذي دافع عن الوانه من 2007 إلى 2013 قبل الانتقال الى العاصمة الاسبانية مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا أربع مرات (2014 و2016 و2017 و2018) ومثلها مونديال الأندية (2014 و2016 و2017 و2018) والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات (2014 و2016 و2017). وبطولة اسبانيا مرتين (2017 و2020) وكأس اسبانيا مرة واحدة (2014) والكأس السوبر الاسبانية مرة واحدة (2017). اما ريغيلون فلعب على سبيل الاعارة من ريال مدريد في صفوف اشبيلية وساهم باحرازه الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وقد وقع عقدا حتى 2025 مقابل 35 مليون يورو.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة