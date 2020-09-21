ليفربول ضم غوتا

دوليه

تعاقد ليفربول حامل لقب الدوري الانكليزي مع الجناح البرتغالي ديوغو غوتا لاعب ولفرهامبتون بعقد طويل المدى أول من امس. وانتقل كي-يانا هوفر مدافع ليفربول البالغ عمره 18 عاما الى ولفرهامبتون بعقد لمدة خمس سنوات بعدما اكتفى بخوض أربع مباريات مع الفريق الأول منذ انتقاله من أياكس في 2018. وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول سيتكلف 41 مليون جنيه استرليني (52.95 مليون دولار) لضم غوتا صاحب المجهود البدني والذي من المنتظر أن يناسب أسلوب لعب المدرب يورغن كلوب في الضغط القوي. وقال غوتا لموقع ليفربول «هذه لحظة مثيرة لي ولعائلتي. هذا أمر لا يصدق كل ما حدث في مسيرتي منذ كنت طفلا والآن أنضم الى ناد مثل ليفربول بطل العالم. أنا متحمس لبدء مسيرتي». ولم ينضم غوتا البالغ عمره 23 عاما لتشكيلة ولفرهامبتون خلال الخسارة أمام ستوك سيتي في كأس الرابطة الخميس كما أنه جلس كبديل فقط خلال الفوز 2-0 على شيفيلد يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز.