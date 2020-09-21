ليستر تعاقد مع أوندر

دوليه

قال نادي ليستر سيتي الانكليزي أمس انه تعاقد مع الجناح التركي جنكيز أوندر لاعب روما الايطالي لموسم واحد على سبيل الاعارة. ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل اعلام بريطانية قالت ان ليستر وافق على دفع مبلغ مبدئي بقيمة ثلاثة ملايين يورو (نحو 3.5 ملايين دولار) مع وجود بند يتيح للنادي الانكليزي التعاقد مع اللاعب التركي بصورة دائمة في نهاية الموسم. وأحرز أوندر 17 هدفا وهيأ 12 فرصة تهديف خلال 88 مباراة خاضها مع روما في كل المنافسات منذ انضمامه اليه قادما من باشاك شهير المنتمي لمدينة اسطنبول في 2017. وقال أوندر في بيان بثه النادي الانكليزي عبر موقعه الرسمي على الانترنت «أتوق للانضمام الى ليستر وبدء التدريبات. لقد رغبت دوما في اللعب في انكلترا وهذه فرصة عظيمة للعب في الدوري الانكليزي الممتاز».