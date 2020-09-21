loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أستون فيلا تعاقد تراوريه


عاد المهاجم الدولي البوركينابي برتران تراوريه الى الدوري الانكليزي من بوابة نادي أستون فيلا، مغادرًا ليون الفرنسي مقابل 18,4 مليون يورو. توصل الفريقان الى اتفاق نهائي قبل ايام بشأن عودة تراوريه الى الدوري الانكليزي عبر بوابة أستون فيلا حيث سبق له أن دافع عن ألوان فريق تشلسي، الا أن تأخر الاعلان الرسمي عن الصفقة ارتبط بمشكلة اصدار رخصة عمل خاصة بالمهاجم. والى مبلغ الـ 18،4 مليون يورو، يمكن أن تضاف مكافآت بحد أقصى 2,2 مليون يورو، الى حوافز بنسبة 15 في المئة على أي مكاسب مالية ناتجة عن اعادة بيع اللاعب في المستقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة