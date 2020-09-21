أستون فيلا تعاقد تراوريه

دوليه

عاد المهاجم الدولي البوركينابي برتران تراوريه الى الدوري الانكليزي من بوابة نادي أستون فيلا، مغادرًا ليون الفرنسي مقابل 18,4 مليون يورو. توصل الفريقان الى اتفاق نهائي قبل ايام بشأن عودة تراوريه الى الدوري الانكليزي عبر بوابة أستون فيلا حيث سبق له أن دافع عن ألوان فريق تشلسي، الا أن تأخر الاعلان الرسمي عن الصفقة ارتبط بمشكلة اصدار رخصة عمل خاصة بالمهاجم. والى مبلغ الـ 18،4 مليون يورو، يمكن أن تضاف مكافآت بحد أقصى 2,2 مليون يورو، الى حوافز بنسبة 15 في المئة على أي مكاسب مالية ناتجة عن اعادة بيع اللاعب في المستقبل.