كأس «القائد الأعلى» بين الأبيض والأخضر

دوليه

يرسم الكويت والعربي اليوم نهاية أطول موسم في تاريخ الكرة الكويتية عندما يتواجهان في 07:30 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي في المباراة النهائية لكأس الأمير.

ويبحث الأبيض عن لقبه الخامس على التوالي والـ 15 في تاريخه، بينما يريد الأخضر اعادة الوصل مع المسابقة التي حققها 15 مرة والغائب عن لقبها منذ موسم 2007-2008.

وستكون مباراة الليلة (التي يقودها الحكم الدولي سعد الفضلي) تكراراً لنهائي كأس ولي العهد الذي جمع الفريقين في يناير الماضي وانتهى بفوز الكويت بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي، كما التقى الأبيض والأخضر مرتين في الدوري الممتاز انتهت الأولى بفوز الكويت بثلاثية نظيفة في نوفمبر الماضي عندما كان العربي يعاني وقتها من تراجع مستواه، فيما انتهت مباراة القسم الثاني بالتعادل 2-2 أغسطس الماضي بعد تحسن أداء الأخضر بشكل واضح.

ورغم تقارب مستوى الفريقين الفني في الوقت الحالي إلا أن هنالك اختلافاً كبيراً في الحالة العامة لكل منهما، فالأبيض بسط سيطرته على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة ويريد تحقيق الثلاثية المحلية (الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد) للمرة الثانية على التوالي والثالثة في المواسم الأربعة الأخيرة، فمنذ موسم 2016- 2017 لم يفلت من الكويت إلا لقب كأس ولي العهد الذي حققه القادسية موسم 2017-2018 على حساب الكويت بالذات وبركلات الترجيح. أما العربي فهو يعيش في الوقت الحالي حالة من التجديد ويبحث عن لقب يكون انطلاقة لعودة القلعة الخضراء لسابق أمجادها، ولا شك أن بلوغ نهائيين في موسم واحد يعتبر أمراً مبشراً لكنه بالنسبة لفريق مثل العربي لا يعني شيئاً إذا لم يكمل اللاعبون مشوارهم في البطولة برفع الكأس في نهاية مباراة الليلة.

وتجنب الكويت حامل اللقب خوض الدور التمهيدي، لكنه واجه صعوبة كبيرة في الدور ربع النهائي ونصف النهائي، فتخطي السالمية أولاً بعد اللجوء للأوقات الإضافية في مباراة تقدم فيها السماوي مرتين قبل أن يعود الأبيض وينهى المباراة 4-2. وتكررت المعاناة في نصف النهائي عندما احتاج الكويت لركلات الترجيح من أجل تخطي كاظمة 8-7 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. ومع ذلك، يظل الأبيض صاحب الحظ الأوفر للتتويج باللقب قياساً على الأسماء الموجودة في تشكيلته التي يقودها الهولندي رود كرول.

ويمكن للمدرب الاعتماد على العاجي جمعة سعيد والفرنسي عبدول سيسوكو ويوسف ناصر وفيصل زايد وأحمد الزنكي والعراقي أمجد عطوان وسامي الصانع والعائد من إصابة بفيروس «كورونا» فهد الهاجري وحسين حاكم وفهد حمود ومشاري غنام ويوسف الخبيزي، بالإضافة إلى البدلاء شاهين الخميس والعراقي علاء عباس وعبدالله البريكي ويعقوب الطراروة وعبدالعزيز بن ناجي ويفتقد الفريق اليوم خدمات طلال الفاضل المصاب وفهد العنزي غير الجاهز. ولم يتأثر الكويت خلال الموسم الطويل بالتغييرات التي طالت جهازه الفني، فالأبيض أشرف عليه 4 مدربين بدءأ بالسوري حسام السيد ثم الكرواتي بوجيدار ثم الوطني وليد نصار قبل التعاقد مع كرول خلال فترة التوقف القسري بسبب جائحة كورونا.

ولا يختلف العربي كثيراً عن الكويت لأنه هو الآخر أشرف على تدريبه هذا الموسم 4 مدربين، أولهم الإسباني خوان مارتينيز الذي أقيل من منصبه، ثم البوسني داركو نيستروفيتش الذي تحسن أداء الأخضر تحت قيادته، قبل أن يتولى مدرب فريق الشباب أحمد عثمان المهمة مؤقتاً بعد عودة النشاط في أغسطس الماضي انتظاراً لوصول المدرب الجديد اللبناني باسم مرمر الذي قاد الفريق للفوز على برقان 4-1 في ربع النهائي، ثم على اليرموك 4-3 بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي. وأثار المستوى الذي ظهر به العربي أمام اليرموك القلق بعد فشله في الوصول إلى شباك منافسه طوال الـ 120 دقيقة، وبات على مرمر أن يجد الطريقة المناسبة للوصول إلى مرمى الكويت خصوصاً أن الأخير يملك هجوماً قوياً قادر على التسجيل في مرمى أي منافس. وبالتأكيد فأن العربي يعتمد بشكل كبير على تألق حارس مرماه سليمان عبدالغفور وأمامه خط الدفاع المكون من السوري أحمد الصالح وأحمد إبراهيم وعلي عتيق ومحمد فريح ومحمد صفر، إلى جانب عبدالله الشمالي والإسباني تشافي توريس والليبي الهادي السنوسي والشاب بندر السلامة ورأس الحربة العاجي سيدريك هنري، بالإضافة إلى البدلاء عبدالله عمار وحسن حمدان وبدر طارق وعلي خلف وجمعة عبود وحسين أشكناني، فيما يغيب عن الأخضر الغاني عيسى يعقوبو للايقاف.

