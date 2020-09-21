مرمر متفائل.. وكرول واثق

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أكد الهولندي رود كرول مدرب الكويت أن مباريات الكؤوس تختلف اختلافاً كبيراً عن مواجهات الدوري مشيراً إلى أن الحظوظ متساوية بين فريقه والعربي في مباراة الليلة.

وقال كرول في المؤتمر الصحافي الذي جمع مدربي الفريقين أمس في مقر الاتحاد: «كلا الفريقين يحلم بتحقيق الكأس وكلاهما قادر على ذلك، الأمر الذي يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات». وأشار كرول إلى أن الأبيض استعد جيداً للمباراة وحاول مثل باقي الفرق تجاوز الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، مشدداً على أهمية التدريب الأخير الذي أقيم على ستاد جابر ملعب المباراة. ولفت إلى انحصار الغيابات في غياب طلال الفاضل المصاب، معرباً عن ثقته في باقي اللاعبين ومقدرتهم على القيام بأدوارهم في الملعب وحسم المباراة لصالحهم، ممتدحاً العمل الكبير لكل العاملين في النادي والدعم القوي من مجلس إدارة النادي. وأيد قائد الأبيض حسين حاكم كلام مدربه مؤكداً جهوزية اللاعبين لمباراة الليلة، وقال حاكم: «نجحنا في استعادة مستوانا وحسمنا لقب الدوري الممتاز وقبله كأس ولي العهد، ونتمنى أن نحقق الثلاثية بالتتويج بلقب كأس الأمير».

على الطرف المقابل، تمنى اللبناني باسم مرمر مدرب العربي أن تخرج المباراة بصورة تليق بـ “ الفريقين الكبيرين»، مؤكداً أن هدف الأخضر هو التتويج باللقب لأنه متعطش من أجل العودة للبطولات. وأبدى مرمر تفاؤله بلاعبي فريقه وقدرتهم على اسعاد الجماهير، قياساً على الروح العالية التي لمسها خلال التدريبات الأخيرة والمستوى الجيد الذي ظهر به اللاعبون.

وبرر المدرب اللبناني تواضع أداء الفريق في مباراة الدور نصف النهائي بسبب الحرص الزائد من اللاعبين على بلوغ المباراة النهائية ورغبتهم في إسعاد الجماهير.

من جهته، قال حارس الأخضر سليمان عبدالغفور إن الفريق استعد جيداً للمباراة واللاعبون يثقون تماماً في قدرتهم على التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

