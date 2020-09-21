جمعة «سعيد» جداً

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يمثل العاجي جمعة سعيد الورقة الرابحة في هجوم الكويت ونقطة القوة الواضحة لدى الأبيض وغالباً ما يعود له الفضل في انتصارات الفريق بالمواسم الأخيرة. ومنذ انتقاله إلى الكويت قادماً من السالمية في العام 2016 قاد المهاجم العاجي الأبيض إلى سلسلة من الانتصارات والتتويجات لم تتكرر في تاريح النادي الأبيض. وبات الكويت في وجود جمعة مرعباً جداً في خط الهجوم رغم تعاقب العديد من الأسماء للعب بجواره فيما ظل هو الوحيد الثابت في خط المقدمة في الوقت الذي يتغير فيه البقية. ومع تمتع النجم العاجي الذي احتفل بعيد ميلاده السابع والعشرين يوم 13 سبتمبر الحالي، بالمهارة العالية فإن بنيته الجسمانية الضخمة تساعده على الاحتفاظ بالكرة بطريقة مذهلة حتى بات افتكاكها منه يعني ارتكاب مخالفة في حقه، لكن ما يعيب جمعة هو عصبيته الزائدة وارتكابه في بعض الأحيان لأخطاء ساذجة قد تؤدى إلى حصوله على البطاقة الصفراء، لكن يبدو أن اللاعب تعلم الدرس في المباريات الأخيرة. جمعة الذي تعرض للإصابة في بداية الموسم وغاب عن المباراة النهائية لكأس ولي العهد أمام العربي، يملك اليوم فرصة التعويض وقيادة الأبيض للقب جديد ليزيد «السعادة» في القلعة البيضاء.

