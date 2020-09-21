السنوسي «مزعج» كثيراً

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نال الليبي السنوسي الهادي مكانته الخاصة لدى جماهير العربي رغم مسيرته القصيرة مع الفريق الباحث عن العودة إلى أمجاده. ورغم أن السنوسي لم يقد العربي بعد إلى أي لقب إلا أن جمهور الأخضر استبشر به خيراً بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق منذ التعاقد معه بداية الموسم الحالي. وربما تكون «الفرحة» بالسنوسي لأن عشاق الأخضر اعتادوا في المواسم الأخيرة على تعاقد ناديهم مع محترفين دون مستوى الطموح، فمرت على النادي أسماء كثيرة لم تترك أي بصمة واضحة. فاللاعب المهاري والذي يجيد المراوغة وإمتاع المشاهد يحظى دائماً بدعم الجماهير ومحبتها، وهو ما ناله السنوسي الذي أظهر مهارات عالية وسجل العديد من الأهداف في مشواره مع الاخضر هذا الموسم، بل إن اللاعب الذي سبق له تمثيل نادي الاتحاد الليبي ونادي الجبلين السعودي استدعي لمنتخب بلاده بعد تألقه مع الأخضر. ولا شك أن السنوسي سيتذكر الليلة الفرصة التي أضاعها أمام الكويت في نهائي كأس ولي العهد والتي كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالح فريقه دون اللجوء لركلات الترجيح، لكنه يملك اليوم الفرصة للتعويض وإزعاج دفاع الكويت القوي.

