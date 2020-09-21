النصر والسد... مواجهة قوية

دوليه

يتواجه النصر السعودي مع نظيره السد القطري، اليوم على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2020.وكان النصر ضمن التأهل إلى الدور الـ16 في الجولة الماضية عقب انتصاره على سيباهان الإيراني 2-0 حيث يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط متقدماً على السد الثاني (8 نقاط) وسيباهان الثالث (3 نقاط) والعين الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي اليوم أيضاً الدحيل القطري مع بيرسيبوليس الايراني في لقاء قوي، فيما يلعب التعاون السعودي مع الشارقة الاماراتي ضمن منافسات المجموعة نفسها.

وأكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، أن فريقه سيكون على موعد مع مباراة صعبة وقوية أمام السد، وقال في المؤتمر الصحفي: «مباراة السد ستكون صعبة ولن تكون سهلة ونلعب بعقلية الفوز في اللقاء وما يهمنا أن نكون في حالتنا الفنية الجيدة، ونحن قادرون على تحقيق الانتصار».

وأضاف: «أتوقع أن تكون المباراة مثيرة ونحن لدينا فريق جيد ومتمرس ونلعب بصورة جماعية متميزة وجودة عالية في كرة القدم وأداء النصر دائما يمتع الجماهير، وعلينا أن نبذل كل ما لدينا من مستوى من أجل الخروج بالنتيجة التي نسعى لها».

وتابع فيتوريا: «نحن نحترم السد سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وسوف نخوض المباراة من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاث ونعلم أن نفس الهدف هو للفريق المنافس».

وحول إمكانية تغيير طريقة اللعب في مباراة اليوم، قال: «منذ بداية مسيرتنا في البطولة ونحن نعمل بنفس الفلسفة ولا نغير إلا القليل ولكن ممكن أن نغير الرؤية على حسب المنافس».

وواصل: «نحن نعرف قدرات المنافس ومصدر الخطورة فيه ونعمل على إيقافها واللاعبون يعرفون ما هو المطلوب منهم».

واختتم فيتوريا: «المنافس يعرف قوتنا وأتوقع أن تكون مباراة قوية وعلينا أن نستمتع باللقاء والنتيجة كذلك ستكون كبيرة من الفريقين».

بدوره أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد، أن مواجهة فريقه أمام النصر غاية في الأهمية والقوة.

وقال تشافي، في المؤتمر الصحافي امس: «المباراة صعبة ومهمة بين فريقين كل منهما لديه الأدوات التي تساعده لتحقيق نتيجة إيجابية، ونحن نعرف كل شيء عن النصر وهم كذلك، وعلينا أن نؤدي بقوة كبيرة دفاعيا وهجوميا». وأضاف: «سنواجه أحد أفضل الفرق في البطولة، ونحن لعبنا ضدهم في الموسم الماضي، وهم الآن مختلفون وعلينا أن نلعب بكل قوة للفوز، وهذا يتطلب أداء قوياً واستثماراً للفرص».

من ناحيته، أكد الكوري الجنوبي نام تاي هي، لاعب السد القطري، أن مواجهة النصر مهمة جدا بالنسبة للفريقين، وكل نادٍ يسعى بقوة للفوز باللقاء وصدارة للمجموعة.

وفي المجموعة الثالثة، سيسعى الدحيل (الثالث برصيد 6 نقاط) الى تحقيق الفوز على امل خطف الصدارة من بيرسيبوليس (7 نقاط)، فيما يريد التعاون ان تخدمه نتيجة هذه المباراة للصعود الى قمة المجموعة فهو يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 6 نقاط ايضا فيما يقبع الشارقة في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.

