«الجمباز» هنأ صاحب السمو بمنحه وسام الاستحقاق العسكري الأميركي

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رفع مجلس إدارة اتحاد الجمباز أسمى عبارات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله ورعاه- وإلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله- بمناسبة منح رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب صاحب السمو أمير البلاد المفدى «وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى». وقال مجلس إدارة الاتحاد إن هذا التكريم موضع فخر واعتزاز للأسرة الرياضية ولجميع الكويتيين، ويؤكد المكانة الرفيعة لسمو الأمير على المستوى الدولي وما يتمتع به من احترام وتقدير كبيرين نظير جهوده الإنسانية التي يقوم بها في جميع المجالات وحرصه على نشر المحبة والأمن والسلام في جميع دول العالم.

ورفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يمن على سمو الأمير بالشفاء العاجل وأن يرده إلى أرض الوطن سالما غانما معافى ليستكمل مسيرته الإنسانية المباركة وجهوده العظيمة بدفع عجلة التطوير والتقدم والازدهار في كويتنا الحبيبة.

