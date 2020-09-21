«يد الكويت» لمواصلة الانتصارات

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يطمح الكويت اليوم إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي برقان في 07:30 مساء ضمن الجولة 14 من الدور الأول لدور كرة اليد التي تشهد 3 مباريات أخرى تجمع السالمية مع الساحل في 04:30، والعربي مع القادسية في 06:00، وتقام المباريات الثلاثة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم، فيما يلعب كاظمة مع التضامن في 05:00 على صالة الشهيد فهد الاحمد في منطقة الدعية. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 26 نقطة من 13 انتصار دون هزيمة، فيما يملك برقان 17 نقطة. ويريد الأبيض مواصلة سلسلة انتصاراته التي لم تنقطع منذ 7 مواسم في انجاز عالمي غير مسبوق وهو يبدو مستعد لتحقيق الفوز اليوم دون عناء نظراً للفارق الفني الكبير بين الطرفين. وحقق الكويت انتصارين مستحقين في الجولتين الماضيتين على منافسيه المباشرين السالمية وكاظمة وهو ما يؤكد قوة الأبيض واستعداده لمواصلة حصد الالقاب.

وفي بقية المباريات ستكون الاثارة حاضرة في لقاء الغريمين القادسية والعربي، فيما تميل الكقة ناحية السالمية على الساحل وكاظمة على التضامن.

