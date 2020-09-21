شكور لـ «النهار»: التلفزيون العراقي سينقل نهائي كأس الأمير

دوليه

أكد مدير قناة «العراقية الرياضية» إحدى تشكيلات شبكة الإعلام العراقي، حيدر شكور، ان التلفزيون العراقي الرياضي سينقل نهائي كأس الأمير بين الكويت والعربي مساء اليوم لأول مرة في تاريخه، مضيفا: «نعمل على نقل مباريات الدوري الكويتي عبر قناتنا الى الجمهور الرياضي».

وقال شكور في تصريح خص به «النهار»: «نطمح ان يكون هناك تعاون وبروتوكولات واتفاقيات في المجالات الرياضية كافة بيننا وبين الجانب الخليجي وخصوصا الكويت، كما ان هذا الانفتاح ينبع من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المميزة فضلاً عن التداخل الاجتماعي بيننا وبين الاحبة في الخليج العربي».

واشاد شكور بتعاون الجانب الكويتي الذي وافق في وقت قياسي على طلب نقل مباراة نهائي كأس الأمير والدوري الكويتي، «الأمر الذي يؤكد الرغبة الأخوية الملحة في دعم العراق رياضياً»، مقدما شكره الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والى القائمين على تلفزيون الكويت واتحاد الكرة الكويتي على هذه المواقف المشرفة وتلبية طلب قناة الرياضية العراقية بنقل المباريات مجاناً».

ونوه شكور بأن هناك «تفاعلاً عراقياً كبيراً بمشاهدة النهائي الكويتي وكذلك متابعة لاعبي الأبيض أمجد عطوان وعلاء عباس على قناة الرياضية العراقية»، مشيرا الى وجود تعاون اعلامي رياضي في المستقبل بين الكويت والعراق يتضمن تبادل الزيارات بين المسؤولين في قناة الرياضية العراقية وقناة الكويت الرياضية وكذلك بين مسؤولي اتحاد الكرة في البلدين لعقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون مشترك».

