تعادل سلبي بين الأهلي والمقاصة

دوليه

تعادل الأهلي مع مصر للمقاصة سلبيا اول من امس على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.ولعب المقاصة بـ10 لاعبين منذ طرد المدافع محمد دبش في الدقيقة 59 بعد اللجوء لتقنية الفيديو من جانب الحكم محمد الحنفي.ولم يستغل الأهلي النقص العددي وخرج متعادلا للمرة الثانية على التوالي بعدما تعادل أمام الاتحاد السكندري سلبيا بالجولة الماضية. ورفع الأهلي رصيده إلى 73 نقطة متصدرا الترتيب علما بأنه ضمن التتويج باللقب للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي ورفع المقاصة رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس. وشكل لاعبو المقاصة ممرا شرفيا لنظرائهم في الأهلي قبل انطلاق اللقاء لتهنئة الأحمر على التتويج بلقب المسابقة. وارتدى لاعبو المقاصة قمصانا عليها صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يمر بمحنة صحية لدعمه معنويا. وفي لقاء آخر تعادل طنطا مع ضيفه نادي مصر بدون أهداف.

