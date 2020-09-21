برشلونة حقق كأس جوان غامبر

دوليه

قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه برشلونة إلى إحراز كأس جوان غامبر بتسجيله الهدف الفوز على إلتشي 1-0 اول من امس بملعب كامب نو.

وسجل غريزمان الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية اثر تمريرة عرضية من جوردي ألبا.

وهو الهدف الثاني لغريزمان في المباريات الثلاث الاعدادية لبرشلونة هذا الصيف بعد ركلة الجزاء التي سجلها في المباراة الاعدادية الاولى ضد خيمناستيكا (3-1) السبت الماضي. ودفع المدرب الهولندي رونالد كومان بالرباعي غريزمان والواعد أنسو فاتي (17 عاما) والقائد الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي فيليبي كوتينيو أساسيين منذ البداية.

وخاض الوافد الجديد الدولي البوسني ميراليم بيانيتش أول نصف ساعة مع النادي الكاتالوني منذ قدومه مطلع الشهر الحالي من يوفنتوس الايطالي، بعدما دخل مكان سيرجيو بوسكتس في الدقيقة 63.

وهو الفوز الثالث لبرشلونة في ثلاث مباريات اعدادية بعد خيمناستيكا وجيرونا (بنتيجة واحدة 3-1)، قبل أن يحرز لقب كأس مؤسسه جوان غامبر. وأكد برشلونة استعداده الجيد لانطلاق مشواره في الدوري الاحد المقبل ضد ضيفه فياريال على ملعب كامب نو بعدما غاب عن المرحلتين الاولى والثانية بسبب الراحة التي منحت له بسبب تأخر مشاركته القارية والتي ودعها بخسارة تاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع النهائي وأدت إلى إقالة مدربه كيكي سيتيين والتعاقد مع كومان.

