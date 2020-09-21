وزارة الشؤون الاقتصادية.. صباح الخير..

الاخيرة

خلال فترة الجائحة، أبلت وزارة الصحة، وزيرها ومسؤولوها والعاملون فيها، بلاءً حسناً، وكانت على رأس التطورات والأحداث، وكان حضورها الإعلامي والتوعوي والوقائي والعلاجي ملفتاً للنظر، وساهمت مساهمة فعالة في احتواء الجائحة والتعامل معها، وكانت جهودها محل تقدير وثناء متواصل، غير أننا مررنا بأزمة لها أبعاد عديدة لها أهميتها، وعلى رأسها الاغلاق الاقتصادي والظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها اقتصادنا الوطني ما استجوب كذلك دور وحضور مماثل من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، الا أن ذلك كان غائباً بشكل ملحوظ، ويلفت النظر، ما يطرح تساؤلاً مهماً، هل لدينا وزارة تشرف على ادارة اقتصادنا؟ أم انها شكلاً من أشكال ديكور الدولة؟

انه بالفعل أمر ملفت للنظر، ويشد الانتباه بقوة، فوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، ولا ندري لماذا، كانت غائبة في أسوء أزمة اقتصادية يشهدها اقتصادنا الوطني؟ فالأحداث توالت، والتداعيات تداعت، والنمو الاقتصادي كان بالسالب، وأصاب الشلل جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء القطاع النفطي. وفي كل ذلك، لم نر أي حضور لهذه الوزارة، لا حساً ولا خبراً، لا تصريحاً ولا تلميحاً، لا حضوراً ولا تأثيراً. وذلك في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص والمستثمر والمواطن أشد الاحتياج لرؤية الدولة فيما ستؤول اليه الأوضاع الاقتصادية. والسؤال الذي يطرح نفسه هل لدينا بالفعل وزارة تدير شؤون الاقتصاد؟ أم قامت الوزارة بدورها في الأزمة دون أن ندري؟

لقد شكلت الحكومة لجنة اقتصادية عليا لمعالجة الأوضاع الناجمة عن الاغلاق الاقتصادي وترأسها محافظ البنك المركزي، واستقال منها لاحقاً، ثم شكلت بعد ذلك ثلاثة فرق عمل تتصل مهام اثنين منها بالشأن الاقتصادي، بشكل مباشر وغير مباشر، ولا يتضح ماهو دور وزارة الشؤون الاقتصادية بمهام تلك اللجنة والفرق الأخرى. فهل يرى مجلس الوزراء أن هذه الوزارة أو غيرها غير قادرة على أداء مهام توكل الى فرق ولجان وهي من صميم اختصاصها؟ وهل أنشأنا وزارات وأجهزة لا تستطيع القيام بمهامها؟ والا ماهو الأمر؟

ان تجارب الدول المتقدمة، ومنها اليابان، وحتى تلك الناشئة، مثل دول جنوب شرق آسيا، اعتمدت التخطيط الانمائي والاقتصادي في مرحلة نموها المبكرة، وكان الوزير المعني بالتخطيط والادارة الاقتصادية بمثابة مفكر الدولة ومنظِّرُها، وكان يؤدي دوراً أساسياً ومحورياً في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمشاركة الفعالة في رسم ومتابعة السياسات النقدية والمالية، وكان له دوره المؤثر والفعال في ادارة خطط التنمية والتنسيق بشأنها وتوجيه الحكومة بما يتعين عمله، فهل تؤدي وزارة الشؤون الاقتصادية شيئا من ذلك؟ بل هل يمكّنُها مجلس الوزراء من القيام بالدور المطلوب منها؟

منذ لجنة التنشيط الاقتصادي وفض الاشتباك بين أجهزة الدولة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وعدد اللجان وفرق العمل لا حصر له ولا نتيجة منه.

اذ لا يبدو أن تكليف اللجان وفرق العمل، على أهميته، وفي ضوء التجربة، إنه اسلوب واعد ومثمر . وذلك لعدة أسباب، أولها، أن القضايا التي تعرض عليها هي قضايا شائكة وتحتاج الى بيانات ومعلومات وخبرات عملية لا تتحصل عليها الا الجهات المختصة، ما يجعل عمل اللجان وفرق العمل طويلاً ومتشعبا. وثانيها، أن معايير تشكيلها تخضع في جُل الأحيان، ان لم يكن كلها، لاعتبارات سياسية واجتماعية تنعكس سلباً على كفاءتها وجودة أدائها، وأخيرها، وليس آخرها، أن تلك اللجان والفرق تمارس اختصاصاً هو اختصاص أجهزة الدولة بموجب القانون، وتؤدي، دون قصد، الى تهميش الجهات المختصة وتقلص الثقة بها. فما بالنا اذا كان الحال مع اقتصادنا الوطني الذي أصبحت ادارته مهمشة الى الحد الذي لا نعرف معه من يدير الاقتصاد، ووفق أي رؤية وسياسات.

لقد بات من الضروري والعاجل أن تلتفت الحكومة الى وزاراتها وأجهزتها ومؤسساتها التفاتة اصلاحية جادة، وبشكل خاص الأجهزة المعنية مباشرة باعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهذه الخطط هي الوعاء الشامل لنمو الدولة والاقتصاد والمجتمع، ولا يصح أن تكون الجهة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي جهة مهمشة أو غير فاعلة.

