عايدة السالم: صاحب السمو فارس السلام

أول النهار

أعربت الشيخة عايدة سالم العلي رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية عن بالغ سعادتها بمنح الادارة الأميركية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، وهو أعلى وسام أميركي عسكري يمنح عن استحقاق لقائد غير أميركي منذ عام (1991)؛ وذلك تقديرا لجهود سموه المشهودة، وأعماله الدؤوبة، وانجازاته المتميزة، في تعزيز السلام الاقليمي والدولي، وتقديم الدعم التنموي لشعوب المعمورة، ومبادرات سموه الانسانية التي عمت أرجاء العالم؛ وبذلك استحق سموه أن يكون فارس السلام والتنمية والانسانية، وأن يقلد هذا الوسام العالمي، بما يرمز الى متانة الأواصر الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في اطار تحقيق المصالح الاقليمية والدولية. واضافت أن التاريخ الحديث يضيء من جديد باسم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - مزهوا بهذا الاسم الخالد في الذاكرة البشرية، وذلك بعد أن أضاء مرات ومرات كان آخرها التاسع من سبتمبر عام 2014 حين قررت أعلى هيئة أممية تسمية سموه قائدا للعمل الانساني وبلدنا الكويت مركزا للعمل الانساني، موضحه انه لابد ان يضيء التاريخ باسم هذا الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بمآثره الجليلة وأعماله الحكيمة وتوجهاته الحليمة ودبلوماسيته الحصيفة وعطاءاته الخيرية الكثيرة، خاصه وان الشيخ صباح الأحمد شخصية سياسية فريدة في هذا العصر.

بما حباه الله - تعالى- من سياسات متوازنة ووساطات سلمية نادرة جعلت القاصي والداني يعبر عن تقديره واكباره واجلاله.

وقالت: لعل منح سموه هذا الوسام العالمي (وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى) أكبر دليل على هذه المنزلة الفائقة التي تبوأها سموه في المحافل الدولية، وأصدق برهان على المكانة العالمية التي ارتقاها سموه بحق وجدارة، مبينه أن حيازة حضرة صاحب السمو لهذا الوسام التكريمي التاريخي مصدر فخر واعتزاز للكويت وأهلها، بل لكل انسان حر شريف ولكل شعب يحب السلم والسلام والأمن والأمان.

وتابعت ان هذا الوسام يمثل اعترافا من كبرى دول العالم بدور سموه التاريخي ومسيرته الدؤوبة ومثابرته النشيطة لبناء علاقات التعاون الاستراتيجي والشراكة الأممية، وتعزيزها بما يحقق طموح الشعوب في حياة حرة كريمة، مهنئة حضرة صاحب السمو بهذا الاحتفاء الكبير الذي تم في البيت الأبيض وبتلك الكلمات المعبرة التي قالها الرئيس الأميركي ترامب مقدما نسخة رمزية من مفتاح البيت الأبيض مخاطبا الشيخ ناصر صباح الأحمد: (لستم بحاجة لمفتاح للدخول الى البيت الأبيض مرة أخرى).

وأعربت عن صادق أمنياتها بعودة حضرة صاحب السمو الى أرض الوطن سالما معافى وهو يرفل بأثواب الصحة والعافية ليتابع قيادته لمسيرة التقدم والتحديث مع أخيه ولي العهد الأمين والحكومة الرشيدة راجية للكويت المزيد من التقدم والارتقاء، متقدمة للشعب الكويتي ولكل شرفاء العالم بالتبريكات في هذا التقدير المتميز لرجل السلم والسلام وزعيم الأمن والأمان ورائد التنمية والوئام.

