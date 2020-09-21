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أول النهار

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الخالد استقبل رئيس ديوان المحاسبة


استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.


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