وزير الصحة: سمو الأمير شخصية سياسية استثنائية

أول النهار

هنأ وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق العسكري الاميركي برتبة قائد أعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب. وقال السبت ان «منح سيدي سمو الأمير حفظه الله هذا الوسام لهو دليل آخر على ما يتمتع به سموه من شخصية سياسية استثنائية تخطت حكمتها وقيادتها محيطها الاقليمي الى العالمية لتكون فاعلة في صنع السلم والأمن المجتمعي لدى دول وشعوب العالم أجمع». وأكد أن ما قدمه ويقدمه سموه من خبرته دعما للجهود السياسية والعسكرية في مواجهة التحديات التي تعرقل تقدم المجتمعات لهو محل تقدير واحترام دول العالم عموما ودول العالم المتقدم على وجه الخصوص. ودعا الله أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يرده الينا سالما معافى عاجلا غير آجل.