الجاسم: التاريخ يسطر إنجازات وعطاءات سمو الأمير

أول النهار

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم ان تكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بمنحه وسام الاستحقاق العسكري الاميركي برتبة قائد أعلى من قبل الرئيس الأميركي يعد محل فخر واعتزاز للكويت والكويتيين تقديرا لتاريخ سموه الحافل في العمل الانساني ودور سموه البارز في تعزيز السلام اقليميا ودوليا. وقال الجاسم على هامش حملة (الكويت نظيفة بسواعد أبنائها) تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات للتعبير عن فرحتنا وفخرنا واعتزازنا جميعا بتكريم حضرة صاحب السمو مؤكدا ان سموه سيظل أيقونة في التميز العالمي. وأكد ان التاريخ سيظل يسطر انجازات سموه وعطاءه غير المحدود للعالم كله مباركا لصاحب السمو الأمير والد الجميع منحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى سائلا العلي القدير ان يعيد سموه الى ارض الوطن سالما معافى.