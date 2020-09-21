العفاسي: سمو الأمير عمل دؤوب وعطاء غير محدود

أول النهار

قال وزير العدل وزير الاوقاف المستشار الدكتور فهد العفاسي ان وسام الاستحقاق العسكري الاميركي يضاف الى الاوسمة التي استحقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طوال عمله الدؤوب وعطائه غير المحدود للعالم أجمع. ورفع العفاسي في تصريح صحافي الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى من الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وأكد أن سمو الامير لم يتوان أو يتأخر عن دعم الشعوب والبلاد المنكوبة ورفع المعاناة عنها معربا عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء تحت قيادة سموه. وقال ان جميع الاوسمة التي استحقها هي شكر وعرفان من العالم تجاه الاعمال والمبادرات الانسانية لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. ودعا العفاسي المولى عز وجل ان يشفي سمو الامير ويمن عليه بوافر الصحة ويبعد عنه كل مكروه ويعيده الى وطنه سالما معافى.