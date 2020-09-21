قائد أعلى.. لا مثيل له

الأولى

ما أشبه الليلة بالبارحة، فمنذ 6 سنوات حظي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتكريم أممي رفيع، عندما منحته الأمم المتحدة، ونصّبه العالم كله قائداً للعمل الإنساني، عرفاناً بدور سموه في إطفاء النزاعات حول العالم، وفي محاصرة العوز والحاجة ودفعهما عن كلِّ محتاج في شرق الدنيا وغربها.

واليوم يتكرر المشهد، ويتابع المجتمع الدولي تكريماً جديداً لصاحب السمو من قِبل الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها دونالد ترامب، من خلال منح سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، ذلك الوسام الذي لم ينله أحد من القادة والزعماء منذ ما يقرب من الـ 30 عاماً.

وإذا كان الوسام في حدِّ ذاته شهادة تاريخية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، فإن كلمات الرئيس ترامب، التي صاحبت مراسم التسليم تدل دلالة واضحة على ما للكويت أميراً وشعباً من مكانة مرموقة، ومنزلة عالية، لدى القيادة الأميركية والشعب الأميركي الصديق.

إن المتمعن في الكلمات الصادرة عن البيت الأبيض بحق سمو الأمير ليجد فيها إحقاقاً للحق، وتحدثاً بالفضل، وإشارات واضحة إلى ما للكويت وأميرها وشعبها من تأثير في المنطقة والعالم بفضل سياستها الخارجية الرشيدة، وحكمتها البالغة السديدة، في معالجة القضايا، وإنهاء النزاعات في مختلف بقاع الدنيا، وما تلك السياسة إلا نتاج فكر واعٍ وعبقرية فذّة، ورؤية ثاقبة لصاحب السمو، غرس بذورها منذ تولى وزارة الخارجية قبل نحو نصف قرن، ثم رواها وسقاها وتعهدها بالرعاية والاهتمام إلى أن أصبحت شجرة باسقة، يتفيأ ظلالها القريب والبعيد من أقصى الأرض إلى أقصاها.

ولنرجع البصر إلى ما قال البيت الأبيض تحدثاً بقدر صاحب السمو، وبعلو هامته وقامته وقيمته لا في المنطقة وحدها، بل في العالم كله حيث قال: لطالما كان صاحب السمو أمير الكويت القائد في الشرق الأوسط منذ عقود، ولطالما كان سموه صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة.

إن تلك الكلمات -على قلتها- تؤكد على أمرين مهمين هما:

- إن حضرة صاحب السمو ليس قائدا لبلده الكويت فقط، ولا راعياً لأبناء شعبه من المواطنين والمقيمين وحدهم، بل قائد في الشرق الأوسط لا يشق له غبار، حيث ينتفع بجهوده ونصائحه وتوجيهاته كل من يتعامل مع سموه من القادة والزعماء، ولو كانوا من غير العرب، ومن غير الخليجيين.

- إن الصداقة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة، والشراكة التي تضمهما معاً ليستا وليدتي اللحظة، ولا نبت الحاضر القريب، بل إن لهما جذوراً موغلة في القدم، تعود في أقل تقدير إلى عشرات العقود، كما أشار البيت الأبيض في بيانه.

ولم تكتف الدبلوماسية الأميركية بما تقدم، وهي تمنح صاحب السمو وسام الاستحقاق بل أضافت: يعتبر سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دبلوماسياً لا مثيل له، نجحت وساطاته الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط، وفي تجاوز الانقسامات ، ويسرُّ فخامة الرئيس أن يمنح هذا التكريم لصديقه العزيز سمو الأمير.

وبقراءة تلك الكلمات، ولو بصورة عابرة، يلحظ من تقع عينه عليها مدى تقدير واشنطن لدبلوماسية صاحب السمو، التي نجحت في حل نزاعات متعددة، كادت تفتك بأطرافها المتصارعة والتي أنهت انقسامات خطيرة كادت تودي بفرقائها إلى التهلكة، لولا أن قيض الله تعالى لتلك النزاعات والانقسامات حكمة سمو الأمير فأخمدتها، وجنبت الجميع نارها، التي إن سلم البعض من أوارها ولهيبها، فإنه بالتأكيد لم يكن ليسلم من شررها، الذي عادة لا يلبث أن يشتعل بعد أن يخبو فترة من الوقت، ثم يضرمها من جديد ناراً موقدة تأتي على الأخضر واليابس.

إنّ التكريم الأميركي لصاحب السمو، أمير الإنسانية، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ليؤكد لكل ذي عينين أن الكويت محفوظة ومصونة، وستظل رايتها عالية خفاقة، وسيظل جبينها ناصعاً وصفحتها بيضاء، وعطاؤها غير مجذوذ ولا محدود، ما دمنا على طريق سمو الشيخ صباح الأحمد سائرين، وبنهجه متأسين، وعلى درب سموه نمضي ونسير.

وختاماً: نقول: إنَّا يا صاحب السمو لعودتك إلى أرض الوطن لمشتاقون، ومنتظرون لتواصل عطاءك للكويت والعالم، ولتتحدث الدنيا كلها باسم صباح الأحمد، قائد الإنسانية، وباسم الكويت سيدة العطاء ودرة الخليج.

حفظكم الله -تعالى- يا صاحب السمو، وأعادكم إلينا سالماً غانماً معافى، إنه - سبحانه - نعم المولى ونعم النصير.

وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

