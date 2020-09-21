الخالد «عازم» على طي الاستجوابين

الأولى

لم يحسم مجلس الأمة بعد عقد الجلسة البرلمانية المقررة غدا حيث ينتظر نتائج المسحات التي اجراها النواب والوزراء امس والتي على أثرها ستتضح الرؤية.

من جانب آخر كشفت مصادر برلمانية استعداد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لصعود منصة الاستجواب غدا لمواجهة الاستجوابين المقدمين له من النائبين

د. عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي.

وأكدت المصادر ان اصابة نائبين خالد المونس ود. عادل الدمخي من الذين يتوقع توقيعهما على كتاب عدم التعاون في حال تقديمه بعد مناقشة الاستجواب يعد فرصة لسمو رئيس مجلس الوزراء لطي صفحة الاستجوابين بنتيجة مرضية للحكومة.

ومن المنتظر ان يناقش المجلس المداولة الثانية لقانوني الإفلاس وهيئة الزراعة، بالاضافة الى ثلاثة مشاريع حكومية تم ادراجها في جدول الاعمال وهي منح البنوك عملاءها الصغار والمتوسطين المتضررين من جائحة كورونا تمويلا لا يزيد على ربع مليون دينار، والاستيراد والمرور.

من جانب آخر قدم النائبان أسامة الشاهين ومحمد الدلال اقتراحا برغبة يتعلق باجراء الانتخابات بمراعاة الاشتراطات الصحية في ظل جائحة كورونا بحيث يسمح بمد العملية الانتخابية الى ساعات اطول من التوقيت المحدد، واعداد اربعة مدارس بدلا من اثنتين في كل منطقة وعشرين صفا في اللجان الفرعية، مع تشكيل فرق ميدانية لمراقبة الانتخابات من جمعية الشفافية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية، وتخصيص خط ساخن وآمن للتبليغ عن حالات الرشاوى وشراء الأصوات.