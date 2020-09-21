«الداخلية» حمَّرت العين على المناسبات والولائم

الأولى

اعلنت مصادر أمنية ان وزارة الداخلية وبتوصيات من السلطات الصحية استدعت أمس عددا من المواطنين كانوا قد اعلنوا عن اقامة حفلات عشاء وولائم وتم توجيههم بعدم اقامة هذه المناسبات على اعتبار انها مازالت ممنوعة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتم اخذ تعهد عليهم.

وكشفت المصادر عن رصد جميع الإعلانات التي تدعو الى ولائم او حفلات او ما شابه بحيث يتم ارسال فرق امنية الى مواقع تلك الحفلات، وفي حال اقامة هذه الولائم يتم اعداد تقرير امني بشأن مخالفة تعليمات مجلس الوزراء وإحالة الملف الى الادارة العامة للتحقيقات بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقالت ان وزارة الداخلية منعت أمس عددا من مرشحي مجلس الأمة من الفائزين في الانتخابات الفرعية من اقامة حفلات العشاء التي اعلنوا عنها عبر دعوة عامة في وسائل التواصل الاجتماعي.

واشارت إلى ان القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الصادر من وزارة الصحة يقضي بمنع اقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، ومنع الاستقبالات او التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

ونوهت ان مخالفة ذلك تؤدي الى عقاب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 385 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 99434 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 584 حالة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت شفاء 670 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد-19 90168 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـكونا ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت اصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت اصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 105 حالات في منطقة حولي الصحية و95 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و70 حالة في منطقة الجهراء الصحية و64 حالة في منطقة العاصمة الصحية و51 حالة في منطقة الفروانية الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 98 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض كوفيد-19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8682 حالة.

وأشار الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2263 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 707292 فحصا.