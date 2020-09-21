3 أشهر وغرامة 500 دينار لمتجاوزي «الحمراء» واستخدام النقال أثناء القيادة

الأولى



أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروعا لتعديل قانون المرور، غلظ العقوبات على متجاوزي الاشارة الحمراء ومتجاوزي السرعة المقررة فاوصلها الى الحبس 3 أشهر والغرامة 500 دينار.

ولم تقتصر تلك العقوبة على هاتين المخالفتين بل شملت عددا اخر من المخالفات ابرزها لمن قاد مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر ومن اجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح ومن قاد باجيات في غير الأماكن المخصصة لها، ومن قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية، ومن استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة، ومن قاد مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور ومن استعمل السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة من دون تصريح.

وعاقب التشريع الجديد بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن 100 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة او اجلس طفلا دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية او قاد مركبة آلية خالية من المكابح أو كانت مكابحها أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال، اضافة الى قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق.

ونص القانون على ان يعاقب بالعقوبة ذاتها من لا يتقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية، او يقود مركبة بدون تأمين او يخالف ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار ولا تقل عن 50 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها، وقيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام، اضافة الى من يمتنع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوما، وبغرامة لا تزيد على 75 دينارا، ولا تقل عن 45 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة الباص بمخالفة الحد الأقصى لعدد الركاب، أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.