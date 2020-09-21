إلغاء ترخيص القناة أو وقفه مدة سنة بيد القضاء

الأولى

انجزت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وعددها أربعة اقتراحات تم ادراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء.

وحددت المادة 18 مکرر من القانون ميعاد سقوط الدعوى الجزائية ودعوى التعويض، فقررت سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث، كما قررت سقوط دعوي التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ البث. وفي التعديل تم تحديد المؤهل المطلوب لتعيين مدير عام للقناة بإضافة شهادة الدبلوم بعد أن كان النص السابق يقتصر على المؤهل الجامعي، كما تم تعديل شروط صدور ترخيص البث، إذ تم تقليص مدة التسعين يوما الممنوحة للوزير للبت في طلب الترخيص إلى ستين يوما، فضلا عن تقييد سلطة الوزير من خلال إلزامه بالموافقة على طلب الترخيص متى ما كان الطلب مستوفيا لجميع شروط إصداره.

وتم إلغاء عقوبة الحبس المقررة لمن يبث دون الحصول على ترخيص و الاكتفاء بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار على أن تضاعف الغرامة في حال العودة مع مصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة. وفي شأن تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكاب الفعل دون أن تمتد للبقية، نص التعديل على انه إذا تمت مخالفة حكم البند 1 من المادة 11 عند بث القناة لقاء أو برنامجا مباشرة أو مسجلا يعرض لأول مرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال مخالفة بقية أحكام القانون فإن العقوبة المقررة في الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

وتمت إضافة المادة 13 مکرر لتقرر ذات العقوبة الواردة في المادة 13، ولكن في هذه المادة خصصت العقوبة لمدير عام القناة عند بث القناة لقاء أو برنامجا أو عرضا معادا أو مسجلا يعرض لأول مرة، بحيث إذا تضمن البث مخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال مخالفة بقية أحكام القانون فإن العقوبة المقررة في الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع جواز أن تقضي المحكمة بإلغاء ترخيص القناة أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.